عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألمميريا الإسباني على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الحمد لله العاشرة".





وتوج الأهلي اليوم السبت بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايز تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.





وسجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم كلا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.



