كورونا .. ماليزيا تسجل 12528 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 12528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع عدد الإصابات إلى 905 آلاف و851 حالة.





وأفاد المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية- بتسجيل 138 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 6 آلاف و866 حالة، موضحا أن العدد اليومي للحالات المتعافية بلغ 6629 حالة؛ ليصبح إجمالي عددها 779 ألفا و171 حالة .



