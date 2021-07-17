بهذه الطريقة.. محمد هنيدي يهنيء النادي الأهلى ببطولة أإريقيا

احتفل الفنان محمد هنيدي بفوز النادي الأهلي في مباراة نهائي أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي انتهت 3-0 للنادي الأهلي.







وكتب محمد هنيدي مازحًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مبروك يا اهلي حمص كايزر وشواه وحرقه الف الف مبروك للأهلي”.







وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.