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جماهير الأهلي تحتفل بدوري الأبطال بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ

السبت 17/يوليو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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احتفل جماهير النادي الأهلي بفوز فريقهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي العاشرة في تاريخه، بمقر النادي في الجزيرة.

وأشعل الجماهير الشماريخ وإطلاق الألعاب النارية فرحًا بالفوز ورددوا الأغاني الأهلاوية الشهيرة.

واستطاع فريق النادي الأهلي الفوز على فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها محمد شريف، ومحمد قفشة، وعمرو السولية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بالمغرب.

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