عمري ما أحب غيره.. تامر عاشور يحتفل بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

احتفل الفنان تامر عاشور بتسجيل النادي الأهلي لـ ثلاث أهداف، في مباراة نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز، خلال الشوط الثاني من المباراة، وحصد اللقب الإفريقي.







وكتب تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، “عمري ما أحب غير الأهلي”.





توج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.

