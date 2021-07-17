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رئيس المحكمة الدستورية: السيسي نهض بمصر ونهضت به (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة دار العدالة الدستورية في مصر، لافتا إلى أن اليوم الذي شرف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر المحكمة لأداء اليمين الدستوري كرئيس للجمهورية، هو يوم تاريخي في تاريخ المحكمة ومصر.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، أن "السيسي انتخب من شعبه انتخابا حرًا نزيهًا"، لافتا إلى أن السيسي تولى المسئولية حبا في مصر، ونجح في أن ينتشل مصر مما كانت فيه.

وتابع: "السيسي حمل روحه على كفه رخيصة فداءً لمصر، وفي 8 سنوات نهض بمصر ومصر نهضت به، وتقدم بمصر وارتفع شأنها وتقدمت به، الاثنان متكاملان، السيسي غيّر ملامح الحياة في مصر، ونجح في تأسيس الجمهورية الجديدة مختلفة الملامح عما قبلها".

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