عاوزين الـ 11.. هكذا احتفل رامي جمال بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

احتفل الفنان رامي جمال بتسديد النادي الأهلي لـ ثلاث أهداف، في مباراة نهائي أفريقيا ضد كايزر تشيفز، خلال الشوط الثاني من المباراة.







وكتب رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، " عاوزين ال ١١ يا أهلي، مبروك لأخواتي واصدقائي اللاعبين فرد فرد مبروك للجمهور المصري بطوله جديده من رجالتنا ".







توج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.