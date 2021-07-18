ساندي عن صعودها قمة الأهرامات: "ده شغل جرافيك"

عقبت المطربة ساندي، على الضجة التي أثيرت بسبب تداول صور لها وهى على قمة الهرم، قائلة: "ده إعلان.. ودي رؤية المخرج".





وأضافت "ساندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا مكنتش بغني ولا برقص.. فكرة الإعلان أني بستمد طاقتي من الأهرامات"، لافتة إلى أنها لم تصعد لقمة الهرم، وإن "ده شغل جرافيك"، معلقة: "مطلعتش الهرم، الواحد بيطلع السرير بالعافية".



