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ناجسلمان يخسر مباراته الأولى مع بايرن ميونخ

السبت 17/يوليو/2021 - 11:29 م
ناجسلمان
ناجسلمان
وكالات
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استهل جوليان ناجلسمان مبارياته مع فريق بايرن ميونخ الألماني بالخسارة أمام كولون 2 / 3 اليوم السبت في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وافتقد بايرن ميونخ لخدمات العديد من اللاعبين الذين حصلوا على أجازة بعدما شاركوا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" ، من بينهم الهداف روبرت ليفاندوفسكي.

وأمام 6000 مشجع سمح لهم بحضور المباراة، سجل الثنائي أرميندو سيب وجوشوا زيركيزي هدفي بايرن، بينما سجل أهداف كولون يات ثيلمان ومارك أوث (هدفين).

وقال ناجلسمان مدرب بايرن :" دائما نريد الفوز في بايرن ميونخ، وهذا ينطبق أيضا على المباريات الودية. ولكن إذا نظرت لفريقنا، كانت مباراة جيدة. كانت مباراة مسلية ومثيرة، لذلك يمكننا أن نحصل على شيئا إيجابيا".

وقام الناديان بالإضافة إلى "تيليكوم" شريك بايرن بالتبرع بـ100 ألف يورو (050ر118 دولار) لضحايا كارثة الفيضان في ألمانيا.

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ناجسلمان بايرن ميونخ امم أوروبا

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