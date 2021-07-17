Advertisements
لافتة رائعة من لاعبي الأهلي تجاه الخطيب بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا
السبت 17/يوليو/2021 - 11:33 م
الفجر الرياضي
Advertisements
نيابة محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن لاعبي الفريق أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي «قميصًا يحمل اسمه». وجاء ذلك خلال صعود اللاعبين والجهاز الفني إلى المنصة لتسلم الميدالية الذهبية وكأس دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها الفريق بعد الفوز على كايزر تشيفز في نهائي البطولة الذي أقيم بالمغرب.
وسلم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» محمد الشناوي كأس دوري أبطال إفريقيا.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements