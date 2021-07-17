لافتة رائعة من لاعبي الأهلي تجاه الخطيب بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

نيابة محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن لاعبي الفريق أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس ‏النادي «قميصًا يحمل اسمه». وجاء ذلك خلال صعود اللاعبين والجهاز الفني إلى المنصة لتسلم ‏الميدالية الذهبية وكأس دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها الفريق بعد الفوز على كايزر تشيفز في ‏نهائي البطولة الذي أقيم بالمغرب.‏





وسلم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» محمد ‏الشناوي كأس دوري أبطال إفريقيا.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ويكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏



