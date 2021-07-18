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"عجل" ضمن فرش عروسة في الشرقية.. وأسرتها تروي التفاصيل
الأحد 18/يوليو/2021 - 01:58 ص
سمر السيد
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أثار وجود عجل ضمن منقولات عروسة في عزبة باشا التابعة لقرية تلحوين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حالة من الجدل بين الأهالي، حيث أن المشهد غير اعتيادي لزفة فرش عروسة.
والتقت "الفجر" بأهل العروس وقالت والدة "العروسة": "العروسة هي الابنة الوحيدة لنا"، بالإضافة لـ4 أبناء "ذكور"، مشيرة إلى أنها اقترحت فكرة شراء عجل على زوجها من أجل إسعاد ابنتها بشيء مميز".
وأضافت أن ابنتها رحب بالفكرة وقام والدها بشراء العجل على الفور ونقله إلى منزل العريس، لافتة إلى أن مبلغ جهاز العروسة وصل إلى مليون ونصف جنيه، موضحة أن المفروشات والاجهزة الخاصة وصل ثمنها لنحو مليون و200 ألف جنيه والباقي ثمن المفروشات الخاصة بالعريس.
واستكمل سامي حسين والد العروسة الحديث قائلا: "أنا عاوز أفرح بنتي ولو أقدر أجيب لها حتة من السماء مش هتأخر"، مضيفا: "أنا بحب ابنتي كثيرًا وأحضرت العجل ليكون هدية مميزة لها في عرسها".
ولفت والد العروسة أن ثمن العجل 25 ألف جنيه أنه قرر شراء "عجل" بأفضل المواصفات بصرف النظر عن السعر. مؤكدًا أنه إذا كان سعره أعلى من 25 ألف جنيه كان سيقوم بشرائه أيضا.
وعلق والد العروسة على الانتقادات التي تتمثل في أن "العجل" هدية مبالغ فيها قائلًا: "كل واحد وله وجهة نظر وأحنا بنفرح أولادنا وفي كل الأفراح يتم تقديم طعام للمعازيم والعجل سيت تقديمه للمعازيم بعد طبخه وطهيه".
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