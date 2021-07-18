تطورات عودة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد





كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الحديث مازال متواصل عن الصفقة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين التي بموجبها سيعود الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد مقابل انتقال الإسباني ساؤول نيجويز إلى برشلونة.





وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأنه بعد يوم آخر من المفاوضات، لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد حول الصفقة التبادلية.





وأوضح فابريزيو رومانو أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين لكن تلقى ساؤول عروضاً من أندية الدوري الإنجليزي وأن أتلتيكو مدريد على استعداد لبيعه.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن برشلونة طلب إدارج نجم الروخيبلانكوس البرتغالي جواو فيليس بدلاً من ساؤول ولكن أتلتيكو مدريد رفض طلبه.



