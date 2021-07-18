الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح





كشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بصفوف طلائع الجيش، أن النادي وافق على انتقال مهند لاشين، لاعب وسط الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





حيث أكد المصدر، أن مهند لاشين أفضل من يعوض فراغ التونسي فرجاني ساسي، ويستطيع التألق مع الأندية الكبيرة.





وتابع المصدر، أن نادي طلائع الجيش، يرغب في الحصول على خدمات أسامة فيصل في الصيف المقبل، وسوف يحدد الفريق صفقات أخرى بالإضافة إلى مقابل مالي.





وأشار المصدر، أن هناك اتفاق مبدئي على ضم صفقات من صفوف الزمالك طبقا لرؤية عبد الحميد بسيوني، وأيضًا الحصول على مقابل مالي سوف يتم تحديده في الساعات المقبلة.





ولعب صاحب الـ25 عامًا، 25 مباراة مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.