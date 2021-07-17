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موسيماني يقترب من معادلة رقم زيدان

السبت 17/يوليو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد زهير الكومي
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بعد تحقيق النادي الأهلي لقبه الأفريقي العاشر في الدار البيضاء علي حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أصبح هنالك تشابه كبير بين تعاقد النادي الأهلي المصري مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وتعاقد نادي ريال مدريد الأسباني مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان،  فزيدان جاء قبل نهاية الموسم مثلما حدث مع موسيماني ثم حقق زيدان لقب دوري الأبطال الغائب عن الريال مثلما فعل موسيماني مع الأهلي واللقب الغائب عن الفريق حين ذاك والصدفة هنا أن اللقبين كانو أمام الغريم التقليدي فزيدان حققها علي حساب أتلتيكو مدريد وموسيماني حققها علي حساب الزمالك، و يستمر التشابة فيما بينهم ليتواجدو في النهائي التاني على التوالي وينجح موسيماني في الفوز باللقب التاني علي التوالي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فهل ينجح في معادلة رقم زيدان بتحقيق الثالثة على التوالي.

في 4 يناير 2016 ، أعلن ريال مدريد إقالة المدرب رافاييل بينيتيز وفي نفس اليوم تم تعيين زيدان مدربا جديدا للنادي في عقد لمدة عامين و نصف ليحقق في أول موسم له دوري أبطال أوروبا علي حساب غريمة التقليدي أتلتيكو مدريد ليحصد اللقب الأوروبي الحادي عشر في تاريخ النادي بعد سنوات من الغياب ثم يحقق الثانية عشر في العام التالي ثم الثالثة عشر. 

موسيماني جاء الأهلي بعد فسخ التعاقد مع فيلر يوم ١ أكتوبر ٢٠٢٠ ليتم التعاقد مع بيتسو و يتواجد في الأهلي من يوم ٢ أكتوبر و في يوم ٢٧ نوفمبر يحقق اللقب التاسع للنادي الأهلي بعد سنوات من الغياب و أيضا أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك مثلما فعل زيدان مع الريال ، و يكملها بالوصول إلى نهائي البطولة نفسها في العام التالي ليضرب موعد مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لينجح في تحقيق العاشرة في ١٧ يوليو ليصبح أمام تحدي الحادية عشر فهل ينجح و يكون أول مدرب في أفريقيا يحقق ثلاث بطولات متتالية؟!! 

بعد حقق النادي الأهلي المصري  اللقب العاشر له ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا و نجحت مصر في التربع علي سجلات الفوز بالأميرة السمراء بستة عشر بطولة طوال تاريخ دوري أبطال أفريقيا و و نجح الأهلي في الفوز بتسع ألقاب و الزمالك بخمس ألقاب و الإسماعيلي بلقب وحيد، حيث فاز الأهلي باللقب في أعوام  (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 ،2020 ، 2021) و حصل علي الوصافة أربع مرات في أعوام(1983، 2007، 2017، 2018 )، بينما حقق الزمالك اللقب خمس مرات في أعوام (1984، 1986، 1993، 1996، 2002 ) ، بينما حصل علي الوصافة مرتين في (1994، 2016 ،2020)، بينما حقق الإسماعيلي اللقب في عام 1969 و حقق الوصافة في عام 2003 . 

بطولة هذا العام شهدت سطر محمود الخطيب لسطر جديد في التاريخ ليصبح أول لاعب و رئيس نادي يحقق لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي بعد أن حقق البطولة  كلاعب في عامي 1982 و 1987 تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، و في بطولة 2001 كان الخطيب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، بينما حقق بطولات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و هو نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت و الآن يحققها كرئيس للنادي الأهلي لمرتين علي التوالي. 

الخطيب قد ساهم في كل بطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا  ، ليدخل التاريخ أكثر و أكثر ليصبح الوحيد الذي حقق اللقب كلاعب و إداري و رئيس نادي في تاريخ القارة السمراء.

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