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وزير الأوقاف: جمعنا 93 مليون جنيه من صكوك الأضاحي

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:25 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مديرات الأوقاف جمعت هذا العام 93 مليون جنيه في مشروع صكوك الأضاحي، وسيتم الإعلان عن ما جمع من أموال بـ "المليم" بمنتهى الشفافية.

وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن وزارة الأوقاف توزع الأضاحي على الفئات الأولى بالرعاية أينما كانت، ولن يتم السماح بتصوير مخلوق رجلًا كان أو طفلًا، كما كانت تفعل الجمعات التي كانت تتاجر بعمل الخير.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة استطاعت أن تسيطر بشكل كامل على المصليات والمساجد من جميع الجمعات المتطرفة.

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وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بوابة الفجر الفجر

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