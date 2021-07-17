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عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب ايمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن سعادته بالفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

وأضاف  أشرف :" أهدي هذا الفوز إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهير الأهلي العظيمة وأمي وشقيقتي رحمهما الله".

وأوضح أنه شعر باقتراب التتويج بالنجمة العاشرة بعد الهدف الثاني الذي سجله محمد مجدي أفشة.

وأشار نجم الأهلي إلى أن طرد «هابي»، لاعب كايزر تشيفز في نهاية الشوط الأول صعب الأمور كثيرا على المنافس.

وأكد لاعب الأهلي أن الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي تبقي بمثابة دافع قوي من أجل زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية

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