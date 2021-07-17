عبد الحفيظ يكشف عن سر قلقه قبل مواجهة كايزر تشيفز

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.





عبد الحفيظ قال بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب المباراة كانت صعبة أمام فريق كايزر تشيفز".





وأضاف :"بعد الطرد كانت الأفضلية للنادي الأهلي وكنا في حالة تركيز كبير".





وتابع :"أنا من نوعية الأشخاص الذين لا يحبون الاحتفال قبل المباريات وتحدثنا مع اللاعبين في هذا الأمر".





وواصل :"أكدنا للاعبين على أهمية تحقيق الفوز والحصول على اللقب العاشر في تاريخ النادي والحمد لله حققنا الهدف".





وزاد :"نحصل على نفسنا في الوقت الحالي ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز".





وأوضح :"كنت قلق للغاية قبل المباراة لأني أريد أن يصل الفريق إلى حالة كبيرة من التركيز".





وأشار :"كابتن محمود الخطيب يقوم بإيصال رسائل للفريق دون أن يتحدث وذلك من خلال وجوده في التدريبات ورئاسته للبعثة وهذا الأمر من الموسم الماضي".





رسالتي للجماهير :"مبروك الفوز وعليكم أن تفرحوا بفريقكم وإن شاء الله نكون عند حسن الظن".



