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عبد الحفيظ يكشف عن سر قلقه قبل مواجهة كايزر تشيفز
السبت 17/يوليو/2021 - 11:38 م
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.
عبد الحفيظ قال بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب المباراة كانت صعبة أمام فريق كايزر تشيفز".
وأضاف :"بعد الطرد كانت الأفضلية للنادي الأهلي وكنا في حالة تركيز كبير".
وتابع :"أنا من نوعية الأشخاص الذين لا يحبون الاحتفال قبل المباريات وتحدثنا مع اللاعبين في هذا الأمر".
وواصل :"أكدنا للاعبين على أهمية تحقيق الفوز والحصول على اللقب العاشر في تاريخ النادي والحمد لله حققنا الهدف".
وزاد :"نحصل على نفسنا في الوقت الحالي ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز".
وأوضح :"كنت قلق للغاية قبل المباراة لأني أريد أن يصل الفريق إلى حالة كبيرة من التركيز".
وأشار :"كابتن محمود الخطيب يقوم بإيصال رسائل للفريق دون أن يتحدث وذلك من خلال وجوده في التدريبات ورئاسته للبعثة وهذا الأمر من الموسم الماضي".
رسالتي للجماهير :"مبروك الفوز وعليكم أن تفرحوا بفريقكم وإن شاء الله نكون عند حسن الظن".
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