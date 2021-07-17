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عبد الحفيظ يكشف عن سر قلقه قبل مواجهة كايزر تشيفز

السبت 17/يوليو/2021 - 11:38 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

عبد الحفيظ قال بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب المباراة كانت صعبة أمام فريق كايزر تشيفز".

وأضاف :"بعد الطرد كانت الأفضلية للنادي الأهلي وكنا في حالة تركيز كبير".

وتابع :"أنا من نوعية الأشخاص الذين لا يحبون الاحتفال قبل المباريات وتحدثنا مع اللاعبين في هذا الأمر".

وواصل :"أكدنا للاعبين على أهمية تحقيق الفوز والحصول على اللقب العاشر في تاريخ النادي والحمد لله حققنا الهدف".

وزاد :"نحصل على نفسنا في الوقت الحالي ثم نبدأ بعد ذلك الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز".

وأوضح :"كنت قلق للغاية قبل المباراة لأني أريد أن يصل الفريق إلى حالة كبيرة من التركيز".

وأشار :"كابتن محمود الخطيب يقوم بإيصال رسائل للفريق دون أن يتحدث وذلك من خلال وجوده في التدريبات ورئاسته للبعثة وهذا الأمر من الموسم الماضي".

رسالتي للجماهير :"مبروك الفوز وعليكم أن تفرحوا بفريقكم وإن شاء الله نكون عند حسن الظن".

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