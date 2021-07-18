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"النقد الدولي": مبادرة حياة كريمة من أفضل برامج التنمية المستدامة

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:21 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
شيماء حسن
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أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مؤكدًا أنها من أفضل برامج التنمية المستدامة حول العالم.

وقال "محيي الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت إن الأمم المتحدة في إطار متابعتها لبرامج التنمية المستدامة تحاول أن ترى نماذج يمكن الاستفادة منها حول العالم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وجدت أن هذه المبادرة مفيدة على مستوى دول العالم خاصة أن النتائج المبدئية لها مبشرة والتي تعلقت بالاستثمار في البنية الأساسية وتوفير المياه والكهرباء والطاقة والاستثمار مع أبعاد البيئة والتغيرات المناخية.

وتابع "مصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهذا البرنامج معني بالاقتصاد الكلي ومؤشراته الكلية المتعلق بالنمو أو وضعها تحت السيطرة والاستقرار حتى يستفيد المواطن من هذا التوازن يحتاج أن يصل بالإنفاق العام إلى أكثر الأماكن احتياجا ولا يوجد أهم من القرى والنجوع للاستثمار فيها".

وأوضح أن حجم الاستثمارات في هذه المبادرة التي يتم ضخها تتجاوز الـ700 مليار وهو ما سيحقق زيادة في فرص العمل ويعمل على زيادة معدل النمو بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تشجيع مزيد من النساء للمشاركة في العمل".

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مصر محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي

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