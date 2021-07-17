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الغيطي يكشف عن كارثة: إصابة 14 شخصا بالعمى أثناء إجراء عمليات بطنطا (فيديو)
السبت 17/يوليو/2021 - 11:42 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الغيطي، إن أحد المراكز الطبية الخاصة في طنطا بمحافظة الغربية يقوم بعمل عمليات "مياه بيضا"، ودخل 14 مريضًا لإجراء عمليات أدت لإصابتهم بالعمى.
وتابع "الغيطي"، خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً"، المذاع على قناة "الصحة والجمال" مساء السبت: "الضحايا بيقولوا إن دي مش أول مرة تحصل، وإن كذا مرة يحصل كده".
وناشد الإعلامي، وزارة الصحة بإحكام الرقابة المشددة على مثل هذه المناطق، معلقًا: "ما حدث حاجة مزعجة جدًا".
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