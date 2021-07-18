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والد حلا شيحة يبكي على الهواء و يوجه رسالة لابنته: "أنا هنقذك" (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:01 ص
معز مسعود وحلا شيحة ووالدها
معز مسعود وحلا شيحة ووالدها
كساب أحمد
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قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، تعليقًا على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة الفن وتحريمها له: "حلا بنتي طيبة ونيتها طيبة، وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها".

وانتقد "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، "البوست" الذي كتبته نجلته على منصة إنستجرام خلال الأيام الماضية، قائلًا: "إيه فكرة  البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم (إلا أنا)؟.. إيه النتيجة بتاعته بوست معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت"

ونفى أن يكون قد اتصل بها هاتفيًا بعد "البوست" الذي كتبته، قائلًا: "ما كلمتهاش من ساعتها، والله أنا زعلان وضد البوست ده، ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية، بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الأمر".

وتابع: "لن أسمح بإختطاف (حلا) بأي حال من الأحوال، وهقف ضد أي حد في الدنيا مهما كان، عمرها ما قالت إن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتي، حتى لما اتحجبت".

وحول اتهامه لزوجها معز مسعود بتحريضها على ذلك قال "شيحة": "أنا وصيته يقف جنبها ويحافظ على فنها ووعدني بذلك، لكني لقيت بعد عودتهم من دبي البوست الغريب ده والتصرفات دي"

واستطرد: "اتغيرت طبعا ووقت ماعملت الفيلم كانت في منتهى السعادة وعجبها كله.. وأنا كلمت تامر حسني وهو كلمني وهنأته بالفيلم"، موضحًا أن "حلا" تحملت ما لم يتحمله بشر في الفترة الأولى من زواجها، ثم بعد عودتها للعمل بكل ما أوتيت من قوة، وأخيرًا مع تقدم معز مسعود لخطبتها والزواج منها".

ووجه رسالة لابنته باكيًا، قائلًا: "يا بنتي زي ما قلت لك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا.. الله هو الجمال والإبداع والابتكار.. يا حلا إعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه، وأنا هنقذك من هذا التيار".

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