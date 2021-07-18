"فخور أوي بيكي".. زوج منة عرفة يوجه لها رسالة رومانسية

وجه الفنان محمود المهدي رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة منة عرفة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق محمود المهدي علي صورة تجمعه مع زوجته كاتبًا: "مش كل تجربة فاشلة نقول كده ناس كتير كده سوا مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملو أي أو ظروفهم كانت ازاي محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملائكة وبين نفسنا بنعمل اسوء غلط".



وتابع "وأنا الحمدلله مرتاح لأني ربنا اللي هيعاقبني على أي غلط عملته وأنا فخور أوي بزوجتي وبجد الحب مش بيكون أول حب من نظرة بيكون مواقف وحجات كتير واهمها الاحترام والثقة ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة اوي وبجد اصبرو ربنا في الاخر هيعوضكم بس ثق في الله".







يذكر أن محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة اعترف في لقاء صحفي إنه سبق له الزواج من قبل ولديه ٣ أطفال، وقال: اتجوزت بدري وكل حاجة قسمة ونصيب.