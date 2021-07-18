Advertisements

"فخور أوي بيكي".. زوج منة عرفة يوجه لها رسالة رومانسية

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
وجه الفنان محمود المهدي رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة منة عرفة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق محمود المهدي علي صورة تجمعه مع زوجته كاتبًا: "مش كل تجربة فاشلة نقول كده ناس كتير كده سوا مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملو أي أو ظروفهم كانت ازاي محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملائكة وبين نفسنا بنعمل اسوء غلط".

وتابع "وأنا الحمدلله مرتاح لأني ربنا اللي هيعاقبني على أي غلط عملته وأنا فخور أوي بزوجتي وبجد الحب مش بيكون أول حب من نظرة بيكون مواقف وحجات كتير واهمها الاحترام والثقة ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة اوي وبجد اصبرو ربنا في الاخر هيعوضكم بس ثق في الله".



يذكر أن محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة اعترف في لقاء صحفي إنه سبق له الزواج من قبل ولديه ٣ أطفال، وقال: اتجوزت بدري وكل حاجة قسمة ونصيب.

أخبار تهمك

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعة الا ربع

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

01:11 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس