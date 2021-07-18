بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على فرحة جماهير النادي الأهلي بفوز ناديهم على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة: "بلاش تولعوا نار في الاحتفالات.. الأهلي كسب وده النار الحقيقية، فبلاش نولع نار".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أداء النادي الأهلي مشرف، وحاجة تفرح لمصر وللاعبي النادي الأهلي"، مضيفا: "الناس النهاردة مش هتنام"، متوقعًا فوز نادي الزمالك بطولة الدوري هذا الموسم.



