Advertisements

نبيل الحلفاوي يهنيء المصريين بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأ الفنان نبيل الحلفاوي النادي الأهلي بحصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما حقق فوزا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بنتيجة 3-0.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي التدوينات المصغرة "تويتر": "‏‏ألف مبروك يا بيبو. تستحق كل البطولات، مبروك لكل لاعب ولكل مشجع ولكل مصري، مبروك يا موس لك ولجهازك. تستاهل كل خير والله."

توج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.

أخبار تهمك

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فهمي يوجه رسالة للخطيب بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا العاشرة.. فماذا قال؟

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ أقل من ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

11:10 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس