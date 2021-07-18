نبيل الحلفاوي يهنيء المصريين بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي النادي الأهلي بحصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما حقق فوزا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بنتيجة 3-0.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي التدوينات المصغرة "تويتر": "‏‏ألف مبروك يا بيبو. تستحق كل البطولات، مبروك لكل لاعب ولكل مشجع ولكل مصري، مبروك يا موس لك ولجهازك. تستاهل كل خير والله."



توج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



