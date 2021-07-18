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هيئة الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتُفجر مفاجأة

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 18 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار على بعض المناطق.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
هيئة الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتُفجر مفاجأة
هيئة الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتُفجر مفاجأة

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