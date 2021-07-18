محامية تفضح زميلها العنتيل: "أرسل لي صور خادشة"(فيديو)

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تفاصيل فضح محامية لزميلها العنتيل، الذي أرسل لها صور عضوه الذكري، وراودها عن نفسها.





وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، إن المحامية قامت بإرسال شكوى لنقيب المحامين بهذا الأمر، فقام المحامي العنتيل بالرد عليها، قائلا: "مش هتقدري تعمل حاجة".



