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محامية تفضح زميلها العنتيل: "أرسل لي صور خادشة"(فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:35 ص
كساب أحمد
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن تفاصيل فضح محامية لزميلها العنتيل، الذي أرسل لها صور عضوه الذكري، وراودها عن نفسها.
وقال "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، إن المحامية قامت بإرسال شكوى لنقيب المحامين بهذا الأمر، فقام المحامي العنتيل بالرد عليها، قائلا: "مش هتقدري تعمل حاجة".
وتابع: "هذا المحامي العنتيل أرسل لزميلته صورًا تحتوي على عضوه الذكري، وكلام خادش للحياء، والمحامية أصرت على تقديم بلاغ ضد هذا المحامي،" مؤكدة بأن هناك الكثير من المحاميات لم يتحدثن عن هذا الأمر خوفًا من الفضيحة.
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