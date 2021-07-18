مفاجأة.. الغيطي يكشف رسالة والدة حلا شيحة له (فيديو)

قال الإعلامي محمد الغيطي، تعليقًا على مهاجمة حاتم الحويني نجل القيادي السلفي أبوإسحاق الحويني لنقيب الممثلين بسبب أزمة الفنانة حلا شيحة: "ما قاله نجل الحويني كلام مرفوض".





وأشار "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساءً" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، إلى أن أقل ما يمكن وصف كلام نجل الحويني به أنه كلام قذر ومبتذل، ويعاقب عليه القانون، لافتا إلى أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي إتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نجل الحويني، متوقعا حبس "نجل الحويني".





وأضاف الإعلامي، أن الذين يدعون أنهم ينادون للفضيلة هم أكثر الناس ممارسة للرذيلة، معلقا: "نعرف ما فعلته السلفية الوهابية"، متابعا: "ما قاله نجل الحويني على أشرف زكي وزوجته عيب".



