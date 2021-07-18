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أليجري يطالب يوفنتوس بضم نجم باريس سان جيرمان
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:07 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاري نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفادت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية بأن أليجري تواصل مع ممثلي إيكاردي وأبلغهم برغبته بإنضمام النجم الأرجنتيني إلى السيدة العجوز.
وألمحت الشبكة الفرنسية أن إيكاردي كان قد ألمح أكثر من مرة على رغبته في الاستمرار مع باريس سان جيرمان ولكن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي لفتت إلى إمكانية إنتقاله إلى يوفنتوس.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن إيكاردي خاض مع باريس سان جيرمان 62 مباراة في جميع البطولات وسجل 33 هدفاً وصنع 10 أهداف آخرين.
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