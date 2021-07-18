أليجري يطالب يوفنتوس بضم نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاري نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت الشبكة الفرنسية أن إيكاردي كان قد ألمح أكثر من مرة على رغبته في الاستمرار مع باريس سان جيرمان ولكن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي لفتت إلى إمكانية إنتقاله إلى يوفنتوس.







