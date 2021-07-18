"صانع الانجازات".. 9 بطولات حصدها الأهلي في عهد محمود الخطيب

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء والثانية على التوالي، بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة الذي جمع الفريقين مساء السبت، بالمغرب.





افتتح أهداف فريق للأهلي محمد شريف بالدقيقة 53، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة 64، واختتم عمرو السولية أهداف الفريق الأهلاوي بالدقيقة 73 من زمن اللقاء، ليحصد الفريق الأهلاوي عاشر ألقابه ببطولة دوري الأبطال ولقبه الثاني على التوالي بالبطولة.





ورفع الأهلي رصيد بطولاته في عهد مجلس محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي إلى 9 بطولات منذ توليه مقاليد الحكم بالقلعة الحمراء في عام 2017 جاءت كالتالي:





- 3 ألقاب الدوري الممتاز (2017/2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020).





- 2 دوري أبطال إفريقيا (2020 ، 2021)





- 2 كأس السوبر المصري (2017، 2019)





- 1 كأس السوبر الإفريقي (2021)





وحرص لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي على اهداء محمود الخطيب قميص بالرقم 10 يحمل اسمه "بيبو" بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا وذلك اعترافا منهم بجهوده في دعم ومساندة الفريق وتقديم كافة العوامل التي تساعده على حصد البطولات والألقاب





- 1 كأس مصر (2019).



