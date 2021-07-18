Advertisements
اسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد 18/ 7 /2021
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:08 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في مصر
اليوم الأحد 48-7-2021 17 يوليو 2021، بعد الانخفاضات التى تعرضت لها
بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي
اسعار الذهب في مصر 18/ 7/2021 :
سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام
الذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها
الجنيه الذهب 6336 جنيها.
سعر الذهب العالمي
سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار،
وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند
مستويات 792 جنيها للجرام.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار،
وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في
أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements