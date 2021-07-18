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اسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد 18/ 7 /2021

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:08 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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استقرت  أسعار الذهب في مصر اليوم  الأحد 48-7-2021  17 يوليو 2021، بعد الانخفاضات التى تعرضت لها بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي

اسعار الذهب في مصر 18/ 7/2021 :

سعر الذهب عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام

الذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها

 الجنيه الذهب 6336 جنيها.



 سعر الذهب العالمي



سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1813.30 دولار، وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.

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