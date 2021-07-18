"الصحة" توجه رسالة عاجلة لمن سيحصلون على لقاح كورونا يوم وقفة عيد الأضحى (فيديو)

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ستتوقف خلال يوم وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد ثم ستنتظم عملية التطعيم بشكل طبيعي اعتبارا من ثاني أيام العيد.





وقالت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن من كان موعد تطعيمهم في هذين اليومين تم ترحيلهم يومين، بحيث من كان موعده يوم 19 يوليو، فأن الموعد الجديد له سيكون يوم 21 يوليو، وسترسل لهم رسالة نصية.





وأوضحت أن المواطن يمكنه الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح خلال 3 أيام من الموعد المحدد، وكذلك يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح خلال 6 أيام من الموعد المحدد.



