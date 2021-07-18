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علي جمعة أثناء حديثه عن الحج

الأحد 18/يوليو/2021 - 02:52 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
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تأثر الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب باكيًا، أثناء سرده لقصه الإسكافي الذي أعطاه الله أجر الحجاج دون أن يذهب لأداء فريضة الحج بعدما أبدى مساعدة جاره بالمال الذي ادخره للحج.

وقال "جمعة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الإسكافي كان رجلًا ادخر المال لأداء الحج، وكان زوجته حامل واشتهت اللحم من جيرانها، وعندما سألهم أن يعطوه مما عندهم، علم بأن هذه المرأة قامت بشواء اللحم من الماعز الميت لأن زوجها توفى ولا تجد ما تطعم به أبنائها".

وأضاف: "عاد الإسكافي إلى زوجته وقص عليها ما حدث وكان باكيًا وبعدها قرر أن يعطي المرأة المال الذي ادخره للحج وقال لها هذه نفقتك لسنة ولم يذهب إلى الحج هذا العام، وعندما انتهى موسم الحج وعاد الحجاج جاء له أحدهم وقال لقد رأيناك هناك، وقال له أن النبي جاء له وقال اخبر الاسكافي أن الله قبل حجك".

وتابع "عمل الخير قد يكون سببًا في أن يأخذ الإنسان نفس أجر الحج الذي منع منه البعض بسبب جائحة كورونا، ولذلك هؤلاء الذين اشتاقوا إلى الحج ولم يذهبوا إليه لهم وسائل أخرى ينفقوها ويذهبون بها فيعطهم الله أجر الحجيج ويكرم الحجيج بهم".

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