كاريكاتير كاريكاتير Advertisements .. فوز الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة العاشرة الأحد 18/يوليو/2021 - 12:19 ص عمرو عبد العاطي Advertisements .. فوز الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة العاشرة أخبار تهمك عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي منذ ثلث ساعة عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل) منذ حوالي 4 ساعات مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي منذ حوالي 4 ساعات عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 25 دقيقة الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية بنجاح منذ 34 دقيقة عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو) منذ ساعتين و 21 دقيقة تطورات عودة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد منذ 34 دقيقة قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و نصف جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي منذ ساعتين و 32 دقيقة شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي منذ حوالي 6 ساعات تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال منذ ساعة و 15 دقيقة الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و نصف ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم منذ حوالي 9 ساعات عبد الحفيظ يكشف عن سر قلقه قبل مواجهة كايزر تشيفز منذ أقل من ساعة Advertisements