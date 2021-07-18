عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد تتويج الأهلي

قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.









وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد، في ‏المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليكتب هذا الجيل تاريخًا له من خلال ‏التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.‏