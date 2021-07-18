عبدالناصر زيدان "يزغرد" على الهواء بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا (فيديو)

بدأ الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بالتعبير عن فرحته لحصد النادي الأهلي البطولة العاشرة لدوري أبطال افريقيا، و"زغرد" على الهواء وسط ضحكات من الحضور، معبرًا عن فرحته الكبيرة بفوز النادي الأهلي بالنهائي.





وأشار زيدان، إلى أن فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا العاشرة جاء بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن النادي الأهلي تلقى الأمر بإفراح الشعب المصري بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة.



