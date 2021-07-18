Advertisements

عبدالناصر زيدان "يزغرد" على الهواء بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 03:34 ص
عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان
داليا الحسين
Advertisements
بدأ الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بالتعبير عن فرحته لحصد النادي الأهلي البطولة العاشرة لدوري أبطال افريقيا، و"زغرد" على الهواء وسط ضحكات من الحضور، معبرًا عن فرحته الكبيرة بفوز النادي الأهلي بالنهائي.

وأشار زيدان، إلى أن فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا العاشرة جاء بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن النادي الأهلي تلقى الأمر بإفراح الشعب المصري بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة.

وأكد الناقد الرياضي، أنه توقع فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز بـ4 أهداف بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، كما أنه كان هناك حالة من الجدية والتركيز الشديد للاعبين الأهلي، والعوامل التي اعتمد عليها الأهلي هي التي تصنع بطل، حيث إنه تعامل مع كايزر تشيفز على أنه أقوى فريق في البطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوز الأهلي على كايزر عبد الناصر زيدان

أخبار تهمك

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات تاريخية.. موسيماني يعلق على تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حلا شيحة تشن هجومًا على والدها بعد تصريحه بأنها مُختطفة من زوجها معز مسعود

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ أقل من ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفير مصر في المغرب: مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدون جمهور ومعنويات البعثة مرتفعة (فيديو)

الكشف عن خطة الأهلي لتخطي كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

"لم يفز إلا على الزمالك".. تاريخ مواجهات كايزر تشيفز ضد الأندية المصرية

شاهد أهداف مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تتويجه بالنجمة العاشرة.. جماهير الأهلي تحتفل بالفوز (صور)

شاهد.. رد فعل غريب من جماهير الأهلي بعد تتويجه بالنجمة العاشرة أمام كايزر (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

02:51 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس