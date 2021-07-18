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عبدالناصر زيدان "يزغرد" على الهواء بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 03:34 ص
داليا الحسين
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بدأ الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، بالتعبير عن فرحته لحصد النادي الأهلي البطولة العاشرة لدوري أبطال افريقيا، و"زغرد" على الهواء وسط ضحكات من الحضور، معبرًا عن فرحته الكبيرة بفوز النادي الأهلي بالنهائي.
وأشار زيدان، إلى أن فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا العاشرة جاء بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن النادي الأهلي تلقى الأمر بإفراح الشعب المصري بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الجمهورية الجديدة.
وأكد الناقد الرياضي، أنه توقع فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز بـ4 أهداف بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، كما أنه كان هناك حالة من الجدية والتركيز الشديد للاعبين الأهلي، والعوامل التي اعتمد عليها الأهلي هي التي تصنع بطل، حيث إنه تعامل مع كايزر تشيفز على أنه أقوى فريق في البطولة.
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