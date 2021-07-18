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ربيع ياسين: "الأهلي ميتخافش عليه ووصل 14 مرة لنهائي أبطال أفريقيا"

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد ربيع ياسين، كابتن النادي الأهلي الأسبق، شعوره بحالة كبيرة من الفرح والسعادة بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة الـ10 لدوري أبطال افريقيا، قائلا: "الأهلي ميتخافش عليه.. وصل 14 مرة نهائي افريقيا.. الأهلي ميتخافش عليه".

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النادي الأهلي يمتلك القدرات الكبيرة ولديه تخطيط ونظام، كما أن منظومة النادي الأهلي جيدة، منوهًا إلى أن اليوم كان هناك جهد من قبل اللاعبين والمدرب للفوز بهذه المباراة أمام كايزر تشيفز، مؤكدا أن النادي الأهلي سيطر على المباراة خلال الـ90 دقيقة.

وأوضح أن فريق كايزر تشيفز جيد دفاعيًا لكنهم ليسوا بالقوة الهجومية الكبيرة، كما أن طرد لاعبهم أثر بشكل كبير وزاد من فاعلية النادي الأهلي وتسجيل الأهداف، منوهًا إلى أن أفضل لاعبين الأهلي معلول وأفشة ومحمد شريف.

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