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قائد الأهلي يوجه رسالة إلى الجماهير بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس.

ووجه الشناوي التهئنة لجماهير النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، وكل زملائه في الفريق، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال البطولة، ويستحقون الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أن لاعبي الأهلي سيفكرون في القادم، والاستمرار في حصد البطولات، خاصة بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وهدفهم صناعة تاريخ كبير في الفترة المقبلة.

وأكد الشناوي أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، في ظل ضغط المباريات، لكن اللاعبين كانوا دائمًا في الموعد.

وأشار إلى أن التيشيرت رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق، في ظل وقوفه دائمًا خلف الفريق خلال الفترة الماضية.

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كره القدم كايزر تشيفز الشناوي الأهلي

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