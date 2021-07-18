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أحمد السيد: كنت قلقان من فريق كايزر تشيفز الغامض والطرد سهل المباراة

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الكابتن أحمد السيد، كابتن النادي الاهلي الأسبق، توتره اليوم بشكل كبير خلال مشاهدة مباراة النادي الأهلي في نهائي افريقيا، مشددًا على أن توتره جاء بسبب أهمية البطولة، خاصة وأن الفوز بالبطولة فرق كثيرًا مع النادي الأهلي.

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يشعر بالقلق قبل بداية المباراة، قائلا: "قلقان من الفريق عشان غامض ومغمور.. مش عارفين أسلوب اللعب بتاعهم، وطرد لاعب كايزر سهل المباراة على النادي الأهلي".

وتابع: حصلت على 5 بطولات دوري أبطال افريقيا مع النادي الأهلي، و27 بطولة مع النادي الأهلي، وأنا رابع أكثر لاعب في الأهلي من حيث حصد البطولات.

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