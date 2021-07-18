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الهلال السعودي يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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هنأ نادي الهلال السعودي  النادي الأهلي بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مركب محمد الخامس» بالمغرب.

كتب الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

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