Advertisements

خيري رمضان عن فوز الأهلي: نفسي أنزل واحتفل مع الجمهور (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:26 ص
خيري رمضان
خيري رمضان
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي خيري رمضان، على فوز النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا على الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز بـ3 اهداف بدون رد، مؤكدًا أن النادي الأهلي هو النادي الأول في العالم يحصد بطولتين قاريتين في 8 أشهر، مشيرا إلى أن البطولة الماضية كانت في شهر 11 ضد نادي الزمالك والبطولة الحالية مع الفريق الجنوب إفريقي.

وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صاحبة القاضية الماضية في النهائي الماضي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي افشة سجل هدف في هذه المرة، منوهًا إلى أن الأهلي أسعد الجميع، قائلا "نفسي أنزل مع الجمهور واحتفل، وفرحان باداء موسيماني لحصده البطولات".

وتابع: الأهلي أدى مباراة عظيمة وعمل تكتيي جيد، ومساء الخير على سيد سادة أفريقيا.. تجاوزنا بطل القرن"، موجهًا تحية لإدارة النادي الأهلي على فترة الاستقرار التي يعيشها الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيري رمضان بوابة الفجر الفجر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إطلاق نار خارج إستاد أثناء مباراة بيسبول في واشنطن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. لحظة اعتداء شقيق برلماني على مواطن: "جروه على الأرض واتضرب بالنار"

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خيري رمضان: بطولة دوري الإبطال هذا العام فرصة العمر للأهلي.. والعاشرة قريبة

العاشرة ممكن.. جولة في عقل موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الكشف عن خطة الأهلي لتخطي كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد أهداف مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تتويجه بالنجمة العاشرة.. جماهير الأهلي تحتفل بالفوز (صور)

شاهد.. رد فعل غريب من جماهير الأهلي بعد تتويجه بالنجمة العاشرة أمام كايزر (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

01:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس