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خيري رمضان عن فوز الأهلي: نفسي أنزل واحتفل مع الجمهور (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:26 ص
داليا الحسين
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علق الإعلامي خيري رمضان، على فوز النادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا على الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز بـ3 اهداف بدون رد، مؤكدًا أن النادي الأهلي هو النادي الأول في العالم يحصد بطولتين قاريتين في 8 أشهر، مشيرا إلى أن البطولة الماضية كانت في شهر 11 ضد نادي الزمالك والبطولة الحالية مع الفريق الجنوب إفريقي.
وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صاحبة القاضية الماضية في النهائي الماضي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي افشة سجل هدف في هذه المرة، منوهًا إلى أن الأهلي أسعد الجميع، قائلا "نفسي أنزل مع الجمهور واحتفل، وفرحان باداء موسيماني لحصده البطولات".
وتابع: الأهلي أدى مباراة عظيمة وعمل تكتيي جيد، ومساء الخير على سيد سادة أفريقيا.. تجاوزنا بطل القرن"، موجهًا تحية لإدارة النادي الأهلي على فترة الاستقرار التي يعيشها الأهلي.
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