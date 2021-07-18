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فتحي مبروك: خطة موسيماني أمام كايزر تشيفز ذكية.. والبطولات المتكررة سببه الاستقرار

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الكابتن فتحي مبروك، مدرب النادي الأهلي الأسبق، تفائله بفوز النادي الأهلي اليوم ببطولة دورى ابطال افريقيا، مشددًا على أن روح الأهلي جعلته يستحق هذه البطولة، كما أن وجود جميع لاعبي النادي الأهلي في هذه البعثة دليل على الروح الجماعية في النادي.

وأضاف "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شاهد مباراة الأهلي في منزله، ويتوقف عند نقاط القوة والضعف في الفريق الأخر والعمل التكتيكي، متابعًا: "البطولات المتكررة للنادي الأهلي يمثل خطوة كبيرة بسبب الاستقرار الكبير".

وأوضح أن هناك استقرار كبير في النادي الأهلي مما يجعل اللاعبين في ارتياحية كبيرة، مضيفًا: "خطة موسيماني ذكية وتعامل بشكل كبير وكان واثق في اللاعبين ونجوم الفريق"، مشددًا على أن التحول من الناحية الدفاعية للهجومية جيدة جدًا والأهلي وصل لمرمى كايزر تشيفز بشكل كبير.

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