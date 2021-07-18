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أول تعليق من وليد سليمان بعد تتويج الأهلي

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، يدعو إلى الفخر.

وقال وليد إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزًا، وتكلل مجهودهم بالتتويج بالبطولة العاشرة، وللمرة الثانية على التوالي، كما أنها البطولة الرابعة في مسيرته مع النادي.

ووجه الشكر لكل زملائه في صفوف الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا حريصين على وجوده معهم في المغرب، مشيرًا إلى أنه فخور بزملائه.

وأشاد وليد سليمان بجهود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي كان حريصًا بصفة دائمة على مساندة ودعم الفريق، وهو ما يُمثل قيمة كبيرة نعتز بها، ويجعل هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين.

ووعد وليد سليمان جمهور الأهلي بالاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

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