مرتجي: الأهلي دائمًا سبب سعادة الشعب المصري.. وتوقعت النتيجة قبل السفر للمغرب













وقال مرتجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "يارب دايما الأهلي يكون هو السبب إن الشعب المصري يكون مبسوط".









وتابع "الأهلي مش جديد عليه الي بيحصل، انك تبقى رقم 1 ده أساس النادي الأهلي وترفع اسم مصر ودايمًا في الريادة".









وواصل مرتجي "ربنا يبارك في الأهلي ونسره وجمهوره، كل الي اقدر اقوله ان معانا لعيبة رجالة وجهاز فني على أعلى مستوى".









وأضاف "اقسم بالله من قبل ما نروح المباراة وانا قايل هنكسب 3، سنغادر المغرب في الثالثة صباحًا وسنصل في الثامنة صباحًا".

تحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.