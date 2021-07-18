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المغرب يسجل 2853 إصابة بكورونا و7 وفيات

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 2791 حالة أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 555488.

وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل سبع وفيات جديدة، انخفاضا من تسع أمس، ليصل الإجمالي إلى 9434 وفاة.

وحصل المغرب اليوم على مليوني جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني، كما من المتوقع أن يتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.

وأعلن المغرب مطلع هذا الشهر أنه سينتج خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح سينوفارم، بالشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتج هذا اللقاح.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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