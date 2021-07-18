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أكرم توفيق: الحمد لله سعيد للغاية باللقب

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، كان هدفًا للفريق منذ بداية مشواره في البطولة، وإن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة النهائية التي أقيمت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأوضح عقب المباراة: «الحمد لله سعيد للغاية باللقب، وسعادتي كبيرة بأننا نجحنا في إسعاد الجماهير التي دعمتنا وساندتنا في الفترة الماضية، وهم يستحقون الفرحة باللقب الغالي».

وأكمل: «التركيز والاجتهاد في التدريبات وراء ظهوري بهذا الشكل في المباريات، والجهاز الفني يعمل على الاهتمام بكافة الأمور، كما أن طموحاتنا كبيرة في الموسم الجاري، وهو ما يجعلنا لا نملك سوى الاستعداد التام طوال الوقت لمواجهة ضغط المباريات والمنافسة على كل البطولات».

وأشار إلى أنه تعود في الأهلي على أن الاحتفال بالبطولات لا يدوم طويلا بسبب الرغبة المستمرة في حصد المزيد من الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، وأنه يتمنى أن يستمر في الفوز مع الأهلي بكل البطولات.

وشدد على أن تتويج الفريق بلقب البطولة العاشرة يمنح دفعة كبيرة للفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة وتقديم موسم تاريخي جديد، خاصة عند العودة إلى المنافسات المحلية والعودة.

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