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الصحة تزف بشرى سارة لراغبي السفر (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 02:05 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إنه سيتم تخصيص مراكز تطعيم كورونا لمن يريدون السفر سريعا، وسيسجلون على نفس موقع تسجيل الحصول على اللقاح، وسيكون المسافرين من الفئات ذات الأولية في الحصول على اللقاح.
وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه سيكون هناك إثبات للسفر من خلال تقديم تذكرة السفر والتأشيرة، معلنة أن لقاح جونسون آند جونسون سيحصل على تصريح الطوارىء داخل مصر قريبا.
وأضافت مستشارة وزيرة الصحة، أن بعد عيد الأضحى سيكون هناك مواعيد محددة عن توافر لقاحات "جونسون آند جونسون، وفايزر، وسبوتنيك" في مصر.
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