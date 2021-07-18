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نجم الأهلي بعد التتويج: سنواصل مسيرتنا نحو التتويج بالألقاب

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن سعادته بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تفوقه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقال سعد: «فخور بوجودي داخل النادي الأهلي، ارتباط اسم أي لاعب بالأهلي شرف عظيم»، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخ النادي، جاء بعد جهد كبير من كل اللاعبين، لذلك تعتبر من أغلى الألقاب في مسيرته.

وأضاف أن تحقيق بطولتين لدوري أبطال إفريقيا في خلال 7 أشهر، يعتبر أمرًا رائعًا، مؤكدًا أن الأهلي حاليا يمتلك توليفة رائعة من اللاعبين ولديهم خبرات مميزة.

ووجه سعد الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب حرصه الدائم على دعم الفريق، مؤكدًا أن النادي الأهلي منظومة كبيرة، كما وجه التهئنة إلى كل جماهير النادي الأهلي.

وأشار إلى أن مصلحة الأهلي دائمًا في المقدمة، والأهم هو الصعود إلى منصات التتويج بغض النظر عن المشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين سواسية ولا فارق بين من يشارك في المباريات أو يجلس بديلًا.

وأكد سعد سمير أنه قام ومعه وليد سليمان ومحمد الشناوي بالحديث مع زملائهم في الفريق بين الشوطين عن صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن الخوف من الخسارة كان هو مفتاح التتويج بالبطولة، لأن كل اللاعبين كانوا حريصين على الفوز باللقب، وطالبوهم بالصبر والهدوء التام، وهو ما تكلل في النهاية وسجل اللاعبون ثلاثة أهداف رائعة.

واختتم سعد تصريحاته، مؤكدًا بأن الأهلي سيواصل مسيرته القوية نحو التتويج بالبطولات القادمة، موجهًا التهنئة إلى كل الجماهير وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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