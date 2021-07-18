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تعليق سيد عبد الحفيظ على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلي عن سعادته بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت في المغرب. 

وأوضح عبد الحفيظ: «لاعبو الأهلي مروا بأوقات صعبة قبل اللقاء للتركيز في أجواء المباراة في الفترة الأخيرة، خصوصًا أن البعض حاول الحديث عن سهولة المباراة وهذا لم يكن حقيقيا على الإطلاق».

وأضاف مدير الكرة: «الشوط الأول كان في غاية الصعوبة على الفريقين ولكن الطرد منحنا أفضلية عددية وفرصة جيدة للضغط على المنافس لحسم اللقب».

استكمل مدير الكرة: «رفضنا الدخول في أي أجواء احتفالية قبل المباراة أو الاستجابة لأي تقييم جماهيري للمباراة، وحذرنا اللاعبين من أي شيء سوى التركيز في النهائي، وقلنا إننا أمامنا منافس قوي استطاع إقصاء فرق كبيرة في القارة ولديه دوافع يجب احترامها». 

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي استطاع الاستمرار في كتابة التاريخ والأرقام القياسية بعد تحقيق اللقب مرتين متتاليتين، وأعاد هذا الإنجاز 3 مرات في تاريخ فوزه بالبطولة، متمنيًا كسر هذه القاعدة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي الموسم القادم.
 
وأكد مدير الكرة أن حديثه عن دور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ورئيس البعثة، مع اللاعبين لا يقتصر على هذه المباراة، لأن اهتمامه قائم دائما بالوجود بين اللاعبين في كل الأوقات الصعبة، وهذه أكبر رسالة وحافز للفريق دون أن يتكلم، لشعور الجميع باهتمامه وتركيزه معهم ومشاركتهم في المسئولية. 

وأتم عبد الحفيظ حديثه عن النهائي: «الأهلي قدم مباريات هي الأكبر والأصعب خلال آخر بطولتين من نسخة دوري الأبطال واستحق الحفاظ على اللقب القاري». 

ووجه عبد الحفيظ رسالته إلى جمهور الأهلي وقال: «من حقهم الآن أن يسعدوا ويفخروا بهذا الجيل لأنهم مصدر سعادة لهم، ووعد بالاستمرار في الحفاظ على العهد والمنافسة على اللقب المحلي وعدم التخلي عن أحلام جمهور الأهلي».

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