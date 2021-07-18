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كايزر تشيفز خامس ضحاياه.. الأهلي مُتخصص تحطيم أحلام أندية "سنة أولى نهائي أفريقيا"

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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اعتاد فريق النادي الأهلي تحطيم أحلام الأندية الصاعدة لنهائي دوري أبطال إفريقيا خلال تاريخ مشاركاته بالبطولة، وآخرهم كان نادي كايزر تشيفز والذي تغلب عليه 3-0 وانتزع منه لقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

والتقى الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب وفاز عليه 3-0 سجلهم (محمد شريف ومحمد أفشة و عمرو السولية) ليتوج بلقبه الثاني على التوالي بالبطولة والعاشر في تاريخه.

وشارك فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه ولكن حظه العاثر جعله يصطدم بالنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والذي اعتاد الفوز على أندية "سنة أولى نهائي إفريقيا" وحصد لقب البطولة على حسابهم حيث تكرر ذلك 5 مرات جاءت كالتالي:

- في عام 1987 تأهل الهلال السوداني لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه وتقابل مع الأهلي وتفوق المارد الأحمر بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة.


- اصطدم الأهلي بفريق صاعد للمرة الأولي لنهائي دوري أبطال إفريقيا وهو فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عام2001، وفاز عليه المارد الأحمر بنتيجة 4 – 1 في مجموع المباراتين وحصد لقب البطولة القارية.

- واصل الأهلي هوايته في التفوق على أندية "سنة أولى نهائي دوري أبطال إفريقيا" وحصد لقب البطولة عام 2006 على حساب فريق الصفاقسي التونسي، بعد تعادله ذهابا 1-1، وفوزه في الإياب 1-0.

- في 2008 ضم الأهلي فريق القطن الكاميروني لقائمة ضحاياه من أندية "سنة أولى نهائي أفريقيا"، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 وفاز المارد الأحمر 2-0 في الإياب.

- آخر ضحايا الأهلي من الأندية التي شاركت في النهائي القاري للمرة الأولى فريق كايزر تشيفز والذي تلقى هزيمة ساحقة مساء السبت، بثلاثية نظيفة.

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