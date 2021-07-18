نجم الأهلي: نعد الجماهير بمزيد من البطولات

قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بفرحة غامرة بعد أن توج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مسيرته مع الفريق، ووعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات بعد تحقيق «النجمة العاشرة» في تاريخ النادي.





وأضاف: «هذه ثاني بطولة إفريقية لي مع الأهلي وهذا شيء يجعلني فخوراً بنفسي. الروح الرائعة بين اللاعبين هي سر الفوز بالبطولات، ودائماً ما نكون على قلب رجل واحد».





وتابع: «نعلم جيداً أن البطولة القارية هي الأكثر أهمية لجمهور الأهلي، لذلك أهنئهم كثيرًا على الفوز بلقب البطولة ونعدهم بتحقيق المزيد من البطولات».





واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن جميع لاعبي الأهلي يساندون بعضهم بعضًا، ومن لا يشارك في المباريات يدعم زملاءه بقوة، لأن الأهم هو الأهلي دائما، والجميع يلعب بروح الأهلي ومن أجل الفريق.