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عاجل.. أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز ‏الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف ‏دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب. ‏

وأضاف قمصان: «لاعبو الأهلي كان لديهم إصرار على تحقيق إنجاز كبير من خلال الفوز ‏باللقب والسير على خطى الأجيال التي استطاعت أن تسطر اسمها بحروف من ذهب من ‏خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي».‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن لاعبي الأهلي كانوا الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز أمام ‏كايزر تشيفز، وكللوا جهودهم خلال مشوار البطولة من خلال الفوز عن جدارة واستحقاق ‏باللقب.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني توقع أن يلعب فريق كايزر تشيفز بتكتل دفاعي، وأن حالة ‏الطرد لفريق كايزر تشيفز جاءت في توقيت مهم، واستطاع الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف ‏ويحسم الفوز بالمباراة واللقب. ‏

وشدد على أن الجهاز الفني أكد للاعبين ضرورة التعامل بجدية مع المباراة حتى في ‏حالة تسجيل هدف من خلال مواصلة اللعب ومواصلة البحث عن إضافة المزيد من الأهداف. ‏

وأهدى قمصان لقب البطولة لوالدته التي فارقت الحياة أثناء وجوده مع الفريق في مباراة ‏السوبر الإفريقي بالمغرب أمام نهضة بركان، كما أهدى اللقب إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس ‏النادي، على المجهود الكبير الذي بذله طيلة الفترة الماضية.‏

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